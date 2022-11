Resta solo la Roma a rappresentare l'Italia in Europa League. Nell'ultimo turno della fase a gironi vittorie per Arsenal e Manchester United con la squadra di Ronaldo che però passa come seconda e dunque va agli spareggi, come la squadra di Mourinho, con le retrocesse dalla Champions League. Nel gruppo della Lazio il Feyenoord chiude in testa per un gol sui danesi del Midtjylland

