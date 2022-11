Juventus e Roma oggi sapranno qual è l’avversario degli spareggi in Europa League. La cerimonia di Nyon è in diretta a partire dalle 13 su Sky Sport 24 e streaming su NOW e skysport.it

Si svolgeranno oggi, a partire dalle 13, i sorteggi che sveleranno gli accoppiamenti dei playoff di Europa League. Due le italiane in urne diverse: la Roma in quella delle teste di serie per via del suo secondo posto nel girone alle spalle del Betis, la Juventus in quella delle non teste di serie dopo la “retrocessione” dalla Champions League con il terzo posto dietro Benfica e Psg. La cerimonia è in diretta su Sky Sport 24 e streaming su NOW e skysport.it.