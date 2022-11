Sono sette le squadre italiane impegnate tra Champions League, Europa League e Conference League: tutte in attesa di conoscere la prossima avversaria che uscirà dall’urna di Nyon nel sorteggio di lunedì. Si parte con la Champions alle 12: Napoli, Milan e Inter per l’incrocio agli ottavi. Alle 13 il sorteggio di Europa League con Juventus e Roma, infine alle 14 è il turno di Lazio e Fiorentina per la Conference. Tutto in diretta su Sky Sport 24 e streaming su NOW e skysport.it