La Roma ritrova Rick Karsdorp e Leonardo Spinazzola. I due esterni hanno superato i rispettivi problemi di natura muscolare, si sono allenati in gruppo e saranno a disposizione di José Mourinho per l'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Salisburgo di giovedì 16 febbraio (diretta Sky Sport). In particolare per l'olandese si prospetta un ritorno tra i convocati dopo oltre tre mesi: era infatti il 9 novembre quando Mourinho, al termine di Sassuolo-Roma 1-1, parlò apertamente di "un calciatore poco professionale, che dovrà trovarsi una squadra nel mercato di gennaio". L'allenatore giallorosso non nominò mai Karsdorp, ma gli indizi portarono subito all'ex Feyenoord. Che finì presto ai margini. L'olandese è poi rimasto a Trigoria, riconquistando passo dopo passo la fiducia di Mou. Tanto da essere reintegrato nel gruppo a inizio 2023. E ora, dopo quasi 100 giorni dall'ultima convocazione, ecco che potremmo rivederlo in campo in Europa. Un recupero importante per la Roma, visto che a destra Celik non ha convinto e Zalewski, spostato ogni tanto su quella corsia, in realtà si trova meglio sul lato opposto.