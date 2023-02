L'allenatore bianconero alla vigilia dell'andata degli spareggi contro il Nantes: "L'Europa League può essere un passaggio per la Champions, abbiamo il dovere di passare il turno. Rispettiamo il Nantes che si è rinforzato con giocatori di qualità. Bonucci è a disposizione, out Pogba e Kaio Jorge" Condividi

Complice la penalizzazione in campionato, l'Europa League assume un doppio valore per la Juventus. Non solo la possibilità di vincere un trofeo europeo, ma anche una seconda strada per qualificarsi alla prossima Champions League. Lo sa bene Massimiliano Allegri alla vigilia dell'andata dello spareggio contro il Nantes. "Abbiamo il dovere di passare il turno, l'Europa Legue può essere un passaggio per la Champions" ha detto l'allenatore bianconero a Sky Sport.

Come sta la squadra? Bonucci verrà convocato? "A parte Pogba e Kaio Jorge, gli altri hanno recuperato. Bonucci è a disposizione, riassaporerà il clima del campo campo". Il Nantes è una squadra molto fisica: ci sarà qualche accorgimento? "Ho qualche dubbio, deciderò domani perché poi abbiamo un match ravvicinato contro lo Spezia. È un doppio confronto e va vissuto secondo quest'ottica. Dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo perché può essere un passaggio per la Champions League". Ha chiesto ai giocatori di pensare meno all'io e più al noi? "Quando qualcuno viene sostituito, è normale che ci sia una reazione. Tutti vorrebbero restare in campo. L'importante è che la squadra continui a lavorare così, solo in questo modo possiamo arrivare in fondo e centrare i nostri obiettivi. In campionato abbiamo fatto 44 punti, questo è un dato di fatto. Le altre cose non ci riguardano". C'è qualcosa che vi intimorisce del Nantes? "Nelle ultime 10 partite ha perso solo contro il Marsiglia, ha fatto 6 clean sheet dal 28 dicembre. Significa che hanno qualità, poi a gennaio sono arrivati tre rinforzi. Sono abituati a giocare in Europa e qui ogni partita è difficile. Abbiamo il dovere di passare il turno, rispettando il Nantes che ha vinto la Coppa di Francia".

"Amaro in bocca e rabbia per l'eliminazione dalla Champions" leggi anche La Juve riabbraccia Bonucci: col Nantes ci sarà "Essere usciti dalla Champions League ci ha lasciato l'amaro in bocca e rabbia" ha aggiunto Allegri in conferenza stampa che si è soffermato sul doppio impegno settimanale grazie alle coppe europee: "L'Europa dà la possibilità di riempire il calendario. Stare settimane senza giocare è noioso, meglio giocare domenica-mercoledì o, visto che il mercoledì non possiamo, allora domenica-giovedì. Stiamo recuperando tutti, la rosa importante permette di giocarsela".

Bremer: "Sento la fiducia, pensiamo a passare il turno" Come stai e come sta la squadra? "Stiamo bene, ma dobbiamo concentrarci sul Nantes senza pensare alle ultime tre vittorie". La difesa è tornata a reggere bene: cosa è successo nell'ultimo periodo? "Contro Napoli e Monza non ho fatto bene, poi ci siamo ritrovati. Quando sono arrivato in Italia 4-5 anni fa ho iniziato un percorso. Tanti mi criticavano, ma sono salito di livello e sono arrivato alla Juventus. Ho la fiducia del mister e del gruppo". Come va affrontato il Nantes? "Stanno facendo bene, non subiscono gol da diverse partite. Dobbiamo stare attenti perché le squadre francesi giocano tanto il pallone". Puntate a vincere l'Europa League? "Pensiamo a passare il turno, un mattoncino alla volta". A livello psicologico come stai vivendo una stagione simile? "Non è facile. Ci siamo ritrovati in questo momento, dobbiamo uscirne tutti insieme. La squadra è unita".