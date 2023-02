Si fermano a tre le vittorie di fila dei bianconeri, frenati 1-1 dal Nantes nell'andata del playoff di Europa League. L'analisi di Massimiliano Allegri: "Potevamo fare meglio tecnicamente, serve segnare di più in partite come questa. Cosa è mancato? La palla rotolava e non viaggiava... Ora dobbiamo conquistarci la qualificazione in Francia"

Qualificazione agli ottavi di Europa League in salita per la Juventus, frenata 1-1 dal Nantes all'Allianz Stadium. Dopo tre vittorie di fila a febbraio, i bianconeri non sfondano contro i francesi tra pali (tre) e un rigore non concesso dal Var nel finale di partita (punita la spinta di Bremer su Centonze che aveva toccato in area con la mano). L'analisi di Massimiliano Allegri è partita proprio dall’ultimo episodio del match: "Rigore? L’ho visto ora, inutile lamentarsi. Abbiamo fatto 1-1, potevamo fare meglio tecnicamente. Dopo l’1-0 abbiamo giocato al rallentatore, bisogna migliorare. Potevamo tornare in vantaggio, ci siamo riaccesi con altre occasioni. Ma occorre dare continuità, soprattutto in partite come questa doveva servire segnare. Ora dobbiamo conquistarci la qualificazione in Francia, abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno".