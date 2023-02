Calendario sedicesimi Europa League

Domani, giovedì 23 febbraio 2023, le gare di ritorno degli spareggi per un posto negli ottavi di finale. Su SKY e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea

Domani, giovedì 23 febbraio, UEFA Europa League con il ritorno degli spareggi che valgono un posto negli ottavi di finale. Sui Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.00. Due le formazioni italiane impegnate in questi spareggi, Juventus e Roma. I bianconeri sono impegnati a Nantes alle 18.45, partita in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. La Roma gioca in casa la partita di ritorno contro il Salisburgo alle 21.00, in diretta su Sky Sport Uno, Sky SPort 252 e Sky Sport 4K.