Dove vedere Roma-Salisburgo

Torna l'Europa League e oggi giovedì 23 febbraio alle ore 21 scenderà in campo la Roma, all'Olimpico contro il Salisburgo per il ritorno dei sedicesimi di finale. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Roma e Salisburgo

Il Salisburgo ha superato cinque degli ultimi sei doppi confronti a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni) dopo aver vinto la gara d’andata, uscendo solo contro l’Anderlecht nel primo turno della Coppa UEFA 1997-98 nel parziale. La Roma ha superato tre degli ultimi cinque doppi confronti a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni) dopo aver perso la gara d’andata; ci era riuscita solo in due delle precedenti 15 occasioni. Quella nella gara d'andata è stata la prima sconfitta per la Roma contro una squadra austriaca in competizioni europee (arrivata dopo tre successi e tre pareggi); in generale l'ultima formazione italiana a perdere contro una austriaca era stata il Napoli, nell'Europa League 2018/19 (sempre contro il Salisburgo). Il Salisburgo non vince da cinque trasferte contro club italiani nelle competizioni europee (2 pareggi, 3 sconfitte), dal successo per 2-1 contro la Lazio nel settembre 2009. Con lo 0-1 della gara d'andata, la Roma ha interrotto una striscia di 33 partite consecutive in gol a livello Europeo: i giallorossi non restano a secco di reti in due incontri di fila in competizioni europee dal marzo 2016 (tre in quel caso, tutte in Champions League). La Roma però è imbattuta da 13 partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta delle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni), dalla sconfitta per 0-1 contro il Villarreal nel febbraio 2017 (11 vittorie, 2 pareggi). La curiosità: Tammy Abraham ha realizzato una sola rete nelle sei partite giocate in questa stagione in competizioni europee: nella scorsa edizione della Conference League, l'attaccante aveva segnato ben sei reti dopo lo stesso numero di gare disputate.