Incredibile episodio nel finale di Midtjylland-Sporting Lisbona, sfida vinta 4-0 dai portoghesi qualificati agli ottavi di Europa League. Proprio l'ultimo gol è un omaggio di Stefan Gartenmann: pressato alto da Goncalves, il difensore danese appoggia all'indietro per il portiere. Un 'no look' che costa caro: già, perché Lossl non si aspettava un retropassaggio per vie centrali. E l'autogol diventa subito virale

