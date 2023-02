Europa League, tutte le qualificate agli ottavi

Terminati i playoff di Europa League: le 8 qualificate si aggiungono alle altre 8 teste di serie che avevano già passato il turno attraverso i gironi. Chi sono le 16 protagoniste agli ottavi in programma il 9 e 16 marzo? Ecco tutte le squadre qualificate.

Il sorteggio è in diretta venerdì alle 12 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e sarà visibile live anche sulla pagina YouTube di Sky Sport