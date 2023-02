Europa League

Sorteggio per nulla agevole per i giallorossi, che hanno pescato la squadra attualmente terza nella Liga dietro a Barça e Real. Difesa solida, battuta solo due volte in Europa, in attacco la stella è Oyarzabal, ma occhio alla vena realizzativa del norvegese Sorloth, che ha preso il posto di un ex-Roma fermato da un infortunio dopo una partenza lanciatissima... IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE: TUTTI GLI INCROCI

COSÌ IN CAMPIONATO



Nella Liga la Real Sociedad sta facendo benissimo, terza in classifica al momento, a -8 dal Real Madrid secondo e davanti all'Atletico Madrid. In piena lotta per un posto nella prossima Champions. Dopo 22 giornate, 13 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte; 32 i gol fatti, 22 quelli subiti. Contro il Barça, in casa, il ko più pesante subito in questa stagione (1-4), contro il Real invece ha pareggiato 0-0 al Bernabeu, a fine gennaio