Il calendario degli ottavi di Europa League

Domani, giovedì 9 marzo 2023 le gare d’andata degli ottavi di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Due squadre italiane in campo, la Roma all’Olimpico contro la Real Sociedad, la Juventus in casa contro il Friburgo (entrambi i match live anche su Sky Sport 4K)

Domani, giovedì 9 marzo, torna la UEFA Europa League, con l’andata degli ottavi di finale. Sui Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21. Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW, alle 18 e alle 23, studi pre e post partita, anche per la UEFA Europa Conference League, con Leo Di Bello in conduzione; con lui Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21. Gli studi delle 20 e delle 23 anche su Sky Sport 4K. Due le formazioni italiane impegnate in questi spareggi, Roma e Juventus, con i giallorossi che all’Olimpico affronteranno gli spagnoli della Real Sociedad, mentre i bianconeri ospiteranno a Torino i tedeschi del Friburgo. Entrambi i match live anche su Sky Sport 4K.