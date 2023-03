Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro i tedeschi del Friburgo, Allegri non ha ancora sciolto le riserve sulla formazione titolare da proporre: "Devo pensare anche alla partita di domenica e gestire le energie". Unica certezza è l'indisponibilità di De Sciglio, mentre Alex Sandro e Pogba rientreranno tra i convocati Condividi

Dopo la sconfitta di Roma in campionato, la Juventus si concentra sull'Europa League. Domani all'Allianz Stadium arriverà il Friburgo per l'andata degli ottavi di finale. Una sfida che Allegri vuole vincere a tutti i costi per iniziare al meglio la doppia sfida e presentarsi tra una settimana in Germania in una situazione di vantaggio. Queste, le sue parole in esclusiva su Sky Sport:

Che partita si aspetta? "Una sfida difficile, sono una squadra fisica e organizzata, quarti in Germania e imbattuti nel girone. Bisogna vincere per andare in Germania con un buon vantaggio".

De Sciglio e Pogba si sono allenati a parte. Saranno disponibili? Giocherà con Di Maria e Chiesa insieme o solo uno dei due sarà titolare? "De Sciglio non è a disposizione, Alex Sandro sì. Pogba anche, ma scioglierò tutte le riserve domattina. Nelle scelte devo valutare anche l'importante partita di domenica, in cui non avrò Kean. Ci sono due impegni ravvicinati e devo gestire le energie, non ho ancora deciso se Chiesa e Di Maria giocheranno insieme o solo uno".

Aveva parlato di una squadra affranta dopo la sconfitta di Roma, il lunedì di riposo ha fatto bene? "Assolutamente sì, non dobbiamo dimenticare che finora in Europa abbiamo vinto solo una partita in casa, quella contro il Maccabi. Dobbiamo concentrarci sulla partita e sono sicuro che lo faremo"