Juve, a tutti i Kostic! È lui l'uomo Europa

A tutti i Kostic! L’Europa League è la grande opportunità della Juventus per ribaltare il significato di un’annata piena di difficoltà. Un trofeo per esaltare il lavoro di una stagione, mettendo da parte i guai extra campo. Alla Continassa c’è chi ha alzato quella coppa 10 mesi fa ed è arrivato a Torino per aiutare la Juve a tornare a vincere un titolo europeo dopo 26 anni. Di sicuro, potrà consigliare i compagni su come affrontare il Friburgo: una sconfitta e una vittoria la scorsa stagione con con lui sempre protagonista, in gol all’andata e al ritorno contro la squadra di Grifo. All’Eintracht in 4 stagioni ha segnato 18 gol in campionato. Alla Juve è a quota 2 ma la sua specialità è aiutare in compagni a fare gol: gli assist sono già 9, di cui 7 in Serie A. Per andare avanti in Europa serviranno i suoi cross e le sue iniziative sulla sinistra. Kostic è l’uomo Europa insieme a Di Maria, che alla Continassa solleva i pesi e in campo dovrà risollevare la Juve dopo il ko di Roma. Lo Stadium sarà pieno e sono già esauriti i biglietti del settore ospiti per il ritorno: i tifosi si sono stretti intorno alla squadra. Allegri può recuperare sia Alex Sandro che De Sciglio. Nessuno vuole mancare col Friburgo. Per consigli, chiedere a Kostic. Lui sa come si fa.