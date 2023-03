Mourinho: "Belotti o Abraham? Vedremo"

L'allenatore giallorosso alla vigilia dell'andata degli ottavi di Europa League: "La Real Sociedad è un'ottima squadra con giocatori tecnici e un allenatore molto bravo, bisognerà gestire le emozioni. Dybala è rinato nelle motivazioni, è importante il contributo alla squadra di Abraham. Squalifica? Parlerò dopo la sentenza" Condividi

"Non siamo stati fortunati nel sorteggio, ma in questa Europa League c'è molta più qualità rispetto alle ultime stagioni". Parla così José Mourinho alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad. Una squadra che l'allenatore portoghese stima e rispetta per l'incredibile ruolino di marcia in stagione: "Essere quarti nella Liga è un grande risultato - spiega l'allenatore della Roma - E non è facile vincere un girone con il Manchester United.

L'esperienza internazionale può essere utile in partite così difficili? "La mia esperienza no, ma quella dei giocatori sì per sentirsi a proprio agio in questi contesti. Ci sono giocatori con più o meno esperienza, aver disputato lo scorso anno quarti, semifinali e finale può tornare utile. È importante sapere che ci sono due partite da giocare e a questo livello si deciderà tutto nella partita di ritorno. Bisognerà gestire le emozioni". Qual è la dimensione della Real Sociedad?

"È quarta nella Liga, in un campionato dove le prime tre hanno un potenziale economico totalmente diverso. La Real Sociedad ha un settore giovanile molto forte, dei giocatori tecnici e un allenatore molto bravo. Si tratta di un'ottima squadra, non è facile trovare punti deboli". Come giudica la crescita della squadra all'Olimpico?

"Il lavoro non cambia, l'organizzazione non ci manca e il nostro gioco si basa su questa. Il merito è dei ragazzi per l'empatia che si è creata con il pubblico all'Olimpico. In casa non siamo imbattibili, ma il rapporto con i tifosi ci dà energia extra". Belotti o Abraham? "Vedremo".

"Dybala rinato, Abraham uomo squadra" In conferenza stampa, invece, Mourinho ha parlato di Abraham e Dybala: "Per Tammy è importante il contributo che dà alla squadra. Al gol ha esultato come se avesse segnato lui, nei 15 minuti in campo ha fatto bene. Sta bene, come Belotti: entrambi hanno fatto un grande lavoro di squadra. Dybala è rinato nelle motivazioni, è importante per noi. Sto cercando di aiutarlo a crescere fisicamente visto il passato non semplice per gli infortuni".

"Squalifica? Parlerò dopo la sentenza"

leggi anche Serra a 'Le Iene: "Non ho offeso Mourinho" Tra i temi toccati da Mourinho c'è anche quello della squalifica in campionato post Cremona, in attesa della sentenza che arriverà prima del match contro il Sassuolo: "Bisogna aspettare la sentenza - ha detto il portoghese - Poi non avrò problemi a rispondere a un paio di domande. Non parlerò fino a quando il processo non finirà".

Rui Patricio: "Le critiche non devono distrarci" Contro la Real Sociedad, la Roma proverà a sfruttare il fattore Olimpico dove è riuscita a mantenere la porta inviolata nelle ultime quattro partite. Una serie di sette cleen sheet nelle otto sfide giocate nel 2023 all'Olimpico: " Se stiamo prendendo meno gol è frutto della squadra - ha spiegato Rui Patricio - Quest'anno abbiamo già ottenuto diversi clean sheet, ma quello che conta è vincere le partite. Le critiche fanno parte del lavoro, cio che è importante è che non ci distraggano". Il portiere portoghese ha poi elogiato Smalling: "È un pilastro, è importante per me e per la squadra. Sul suo contratto non spetta a me parlarne, ma non posso che parlare bene di lui a livello umano. È un ragazzo che merita tutto il bene possibile".