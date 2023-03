Dove vedere Juventus-Friburgo

I numeri di Juventus e Friburgo

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Juventus e Friburgo in una competizione europea, così come per il Friburgo sarà la prima sfida contro una squadra italiana. L’ultima volta che la Juventus ha affrontato una squadra tedesca in Coppa Uefa/Europa League è stata nell’aprile del 1995, con la Juve che sconfisse il Borussia Dortmund nella semifinale del 1994-1995 (4-3 il punteggio aggregato). La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro formazioni tedesche in competizioni UEFA (4 vittorie, 3 pareggi), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Bayern Monaco il 16 marzo 2016 (2-4, dopo i tempi supplementari, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League). Nei playoff di Europa League, la Juventus è stata sia la squadra che ha effettuato più tiri nello specchio della porta (18) sia quella con la migliore percentuale di precisione al tiro (64.3%). Vincenzo Grifo è il giocatore italiano che ha partecipato a più gol contando tutte le competizioni (20, frutto di 14 reti e sei assist). Il classe ’93 ha già raggiunto il suo record personale sommando gol e assist in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei, sempre considerando tutte le competizioni (20, appunto, come nel 2021/22, 13 reti e sette passaggi vincenti in 40 presenze in quel caso). La curiosità: gli ultimi due gol con la maglia della Juventus di Dušan Vlahović in competizioni europee sono arrivati all’Allianz Stadium (contro Maccabi Haifa e Nantes): il serbo potrebbe segnare per tre presenze interne consecutive in Europa per la prima volta in carriera.