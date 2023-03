Lorenzo Pellegrini sarà costretto a saltare il prossimo match di campionato della Roma contro il Sassuolo in programma domenica alle 18. Lo scontro che lo ha visto protagonista con Zubeldia della Real Sociedad al 57' minuto della sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League allo Stadio Olimpico lo ha costretto ad uscire per la quantità di sangue che fuoriuscita dalla ferita in testa nella zona fronto-parietale. I controlli effettuati in serata presso la clinica Villa Stuart, compresa una tac, hanno escluso fratture o lesioni. Dopo il trauma contusivo però Pellegrini è stato sottoposto a diversi punti di sutura. Si cercherà di recuperarlo per la gara di ritorno in programma in Spagna il prossimo 16 marzo