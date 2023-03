A due giorni dalla gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Friburgo, si fa sempre più difficile la convocazione per Federico Chiesa , infortunatosi proprio nel corso della partita di andata. Gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa dicono che anche oggi l’attaccante ha proseguito il suo lavoro individuale : domani l’ultimo allenamento prima della partenza, quello della vigilia, ma se a due giorni dalla partita Chiesa ancora non lavora in gruppo è piuttosto improbabile che giovedì possa prendere parte al match .

La dinamica dell'infortunio

Partito dalla panchina nella partita dello scorso 9 marzo contro il Friburgo, Chiesa era entrato in campo al 67’ al posto di Vlahovic. Dopo nemmeno 15’ dal suo ingresso, in seguito a uno scatto, si è però accasciato a terra, tenendosi il ginocchio destro (non quello operato, quindi) e facendo temere il peggio. Nel frattempo Allegri aveva anche esaurito gli slot per i cambi, per cui Chiesa è rimasto in campo fino al termine della partita, stringendo i denti e limitandosi a qualche semplice appoggio per i compagni, ma senza mai forzare o accennare scatti. Dopo la preoccupazione iniziale, gli esami strumentali hanno escluso lesioni. Chiesa è rimasto a riposo contro la Sampdoria, ma adesso pare si vada verso il forfait anche per il Friburgo.