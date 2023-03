Il Calendario degli ottavi di Europa League

Domani, giovedì 16 marzo 2023, le gare di ritorno degli ottavi di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Due squadre italiane in campo, la Juventus in casa del Friburgo (andata 1-0), la Roma in Spagna contro la Real Sociedad (andata 2-0). l match dei bianconeri live anche in chiaro su TV8 Condividi

Domani, giovedì 16 marzo, torna la UEFA Europa League, con il ritorno degli ottavi di finale. Sui Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Gli studi di Sky Sport Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW, alle 18 e alle 23, studi pre e post partita - anche per la UEFA Europa Conference League - con Leo Di Bello in compagnia di Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, con il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21. Gli studi delle 20 e delle 23 saranno live anche su Sky Sport 4K.

Le italiane in Europa League Due le formazioni italiane in campo, Juventus e Roma, con i bianconeri ospiti del Friburgo in Svizzera a difendere l’1-0 di Torino, e la Roma in casa della Real Sociedad, forte del 2-0 dell’andata. Il match dei bianconeri verrà proposto live anche in chiaro su TV8.

Venerdì i sorteggi Inoltre, venerdì 17 marzo si svolgeranno a Nyon i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali delle tre Coppe europee, live dalla città svizzera su Sky Sport 24. Alle ore 12 la Champions League, alle 13 l’Europa League e alle 14 la Conference League. Per la Champions League, conduzione in studio affidata a Mario Giunta, in compagnia di Paolo Condò e Alessandro Costacurta. Per Europa e Conference League, studio condotto da Leo Di Bello con Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis. Inviato a Nyon Francesco Cosatti.

Europa League, la programmazione live Sky e in streaming su NOW Giovedì 16 marzo ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport 251 e NOW

su Sky Sport 251 e NOW ore 18.45: Friburgo-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, NOW e in chiaro su TV8. Telecronaca Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol Maurizio Compagnoni

su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, NOW e in chiaro su TV8. Telecronaca Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol Maurizio Compagnoni ore 18.45: Betis Siviglia-Manchester Utd su Sky Sport 255 e NOW. Telecronaca di Nicola Roggero. Diretta Gol Filippo Benicampi

su Sky Sport 255 e NOW. Telecronaca di Nicola Roggero. Diretta Gol Filippo Benicampi ore 18.45: Fenerbahce-Siviglia su Sky Sport 256 e NOW. Telecronaca di Antonio Nucera. Diretta Gol Federico Botti.

su Sky Sport 256 e NOW. Telecronaca di Antonio Nucera. Diretta Gol Federico Botti. ore 18.45: Feyenoord-Shakhtar Donetsk su Sky Sport 258 e NOW. Telecronaca Gaia Brunelli. Diretta Gol Alberto Pucci ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251 e NOW

su Sky Sport 251 e NOW ore 21.00: Real Sociedad-Roma su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Angelo Mangiante. Diretta Gol Dario Massara

su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Angelo Mangiante. Diretta Gol Dario Massara ore 21.00: Arsenal-Sporting Lisbona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e NOW. Telecronaca di Paolo Redi. Diretta Gol Nicolò Ramella

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e NOW. Telecronaca di Paolo Redi. Diretta Gol Nicolò Ramella ore 21.00: Union Saint Gilloise-Union B. su Sky Sport 258 e NOW. Telecronaca di Cristiano Tognoli, Diretta Gol Andrea Voria

su Sky Sport 258 e NOW. Telecronaca di Cristiano Tognoli, Diretta Gol Andrea Voria ore 21.00: Ferencvaros-Bayer Leverkusen su Sky Sport 259 e NOW. Telecronaca di Pietro Nicolodi. Diretta Gol Peppe Di Giovanni