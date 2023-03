Torna a parlare l’allenatore portoghese e lo fa alla vigilia del match di ritorno in Europa League contro i baschi della Real Sociedad: "Siamo pronti, l'ambiente che troveremo ci caricherà, ma lo stadio da solo non fa gol". Poi sulla condizione della squadra: "Non abbiamo 24, 25, 26 giocatori tutti allo stesso livello: se arriva un infortunio, una squalifica, la stanchezza e non è facile. Ma io sono sempre con loro e loro con me"

La Roma è una squadra “da coppe” o è una questione di mentalità?

"Non siamo né squadra di “campionato” né di “coppa”, siamo una squadra di giocatori seri che lavorano al massimo ogni tanto non riescono a trovare il livello di performance per ottenere il risultato. Niente di più. Facciamo un po’ di fatica a giocare tante partite, in questo caso in due competizioni, ma è normale. Ci sono squadre che hanno 24, 25, 26 giocatori tutti uguali a livello di potenziale ed esperienza, ci sono squadre in Europa che possono giocare ogni due giorni. Per noi è diverso: arriva un infortunio, una squalifica, la stanchezza e non è facile. Ma io sono sempre con loro e loro con me".

L’Olimpico vi ha dato grande spinta, Alguacil chiama la “tempesta”

"L’Olimpico ci dà sempre la tempesta perfetta, ogni tanto vinciamo con loro, altre volte perdiamo con loro. Alla fine però è il campo che parla. Io l’unica volta che ho visto uno stadio segnare un gol è stata la semifinale di Champions nel 2005 perché la palla non era entrata e il rumore dello stadio ha fatto in modo che venisse assegnato…Domani una grande atmosfera d’appoggio alla Real caricherà anche noi. Non è che oggi non dormiamo per questo, il disastro era quando gli stadi erano vuoti per il Covid. Domani sarà stupendo: il campo, gli avversari, l’arbitro. Non abbiamo paura dell’ambiente, siamo felici di trovare una “tempesta” allo stadio. Rispetto all’andata cambieremo solo una cosa: gioca Ibañez…"