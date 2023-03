La Roma vede i quarti di Europa League dopo il 2-0 dell'andata: per il ritorno con la Real Sociedad Mourinho recupera Pellegrini, che nonostante i 30 punti di sutura alla fronte sarà in campo dal 1' con Dybala e Abraham. A disposizione anche Belotti, che partirà dalla panchina. Sugli esterni Karsdorp e Spinazzola, a centrocampo non si toccano Cristante e Matic. Ecco le probabili formazioni in vista del match in programma giovedì 16 marzo alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW