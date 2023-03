Roma-Feyenoord, divieto per i tifosi olandesi

Il Viminale ha dato indicazione di vietare la trasferta ai tifosi ospiti per la sfida di Europa League in programma il 20 aprile all'Olimpico: la palla passa alla Prefettura di Roma che formalizzerà il tutto nella giornata di sabato. Una decisione figlia del precedente del 2015, quando i sostenitori del Feyenoord devastarono il centro città

Niente tifosi del Feyenoord a Roma per il ritorno dei quarti di finale di Europa League . È questa la decisione che verrà formalizzata sabato dalla Prefettura di Roma, dopo la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che darà seguito all'indicazione del Viminale di vietare la trasferta ai tifosi ospiti in vista della gara in programma giovedì 20 aprile.

Il precedente del 2015

Una decisione figlia del rischio incidenti per via del precedente di febbraio 2015. Gli olandesi, in trasferta nella capitale per i sedicesimi di Europa League contro i giallorossi, devastarono la "Barcaccia" del Bernini a Piazza di Spagna, dopo una notte di violenze a Campo de' Fiori con 33 fermi (tutti olandesi) di cui 23 arresti. L'attenzione resta comunque alta per il possibile arrivo di tifosi del Feyenoord a Roma nonostante il divieto, sulla scia di quanto accaduto con i sostenitori dell'Eintracht a Napoli.