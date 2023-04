Ora è ufficiale. Come riporta l'Ansa, il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, ha adottato, in vista della partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma giovedì 20 aprile, il provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e di divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda. Una decisione figlia del rischio incidenti per via del precedente di febbraio 2015. Gli olandesi, in quell'occasione, in trasferta nella capitale per i sedicesimi di Europa League contro i giallorossi, devastarono la "Barcaccia" del Bernini a Piazza di Spagna, dopo una notte di violenze a Campo de' Fiori con 33 fermi (tutti olandesi) di cui 23 arresti. L'attenzione resta comunque alta per il possibile arrivo di tifosi del Feyenoord a Roma nonostante il divieto, sulla scia di quanto accaduto con i sostenitori dell'Eintracht a Napoli.