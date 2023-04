Non ci saranno tifosi ospiti né a Rotterdam né a Roma per il quarto di finale di Europa League. Come spiegato dal Feyenoord in un comunicato, la UEFA ha ordinato al club olandese di non mettere in vendita i biglietti per i giallorossi. I tagliandi del settore ospiti saranno destinati ai tifosi di casa

La Roma dovrà fare a meno dei propri tifosi nella trasferta di Europa League contro il Feyenoord, in programma giovedì 13 aprile. Dopo il divieto delle autorità italiane per i tifosi olandesi nella trasferta del 20 aprile, la UEFA - come precisato dal club di Rotterdam in una nota - "ha ordinato al Feyenoord di non vendere i biglietti ai tifosi dell'AS Roma per la gara di andata al De Kuip". I tagliandi per i settori inizialmente destinati ai tifosi italiani verranno comunque messi in vendita per i supporters di casa.