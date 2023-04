Non siamo ancora ai tre indizi che costituiscono la prova, ma due vorranno pur dire qualcosa. Paulo Dybala è recuperato per la sfida, decisiva, contro il Feyenoord di giovedì, nella quale la sua Roma sarà chiamata a rimontare l’1-0 subito al de Kuip una settimana prima per raggiungere Bayer Leverkusen o Union St. Gilloise in semifinale di Europa League. Se poi comincerà dal primo minuto o si accomoderà inizialmente in panchina questo è ancora da vedere e dipenderà dalle sensazioni che l’argentino proverà nella rifinitura di giovedì mattina, quella sì il terzo indizio che potrebbe sancire il verdetto definitivo. "Capiremo soltanto domattina se Paulo può giocare, dall'inizio o a partita in corso", ha detto Mourinho a Sky Sport. Intanto, così come ieri, anche oggi il numero 21 della Roma è sceso in campo, molto sorridente, insieme ai compagni, svolgendo tutta la parte fisica aperta alle telecamere e continuando la sua marcia di recupero da quel problema agli adduttori della coscia destra che l’aveva costretto a lasciare il campo dopo meno di 30 minuti proprio nella gara d’andata.