L'allenatore ha parlato a Sky Sport alla vigilia del ritorno di Europa League: "Sono da due giorni chiuso dentro Trigoria, non so che atmosfera c'è fuori. Domani il pubblico giocherà con noi, daranno il 200%. Dybala? Valuteremo domani". Cristante ha le idee chiare: "Ripartiamo dalla gara dell'andata"

Giornata di attesa in casa Roma, chiamata giovedì sera a rimontare lo 0-1 di Rotterdam contro il Feyenoord. José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del ritorno dell'Olimpico. Queste le sue parole:



Come sta vivendo questa vigilia di attesa?

"È da due giorni che sono qui dentro, sono uscito lunedì per trovare un amico in un albergo, son tornato qua e non esco. Tutto quello che succede fuori da Trigoria non lo sento, lo posso immaginare. C'è una tranquillità strana, c'è una partita da giocare con un risultato negativo ma aperto. C'è uno stadio che ha dimostrato di essere sempre lì per noi e qualche volta giocare con noi, domani son sicuro lo faranno al 200%"



Ci saranno 67 mila spettatori, compreso il settore ospiti...

"Io voglio avere 67000 giocatori in più, perché spettatori è una cosa e giocatori è un'altra. O la vinciamo e andiamo in semifinale, o andiamo a casa tristi ma dopo aver dato tutto. Questo è l'obiettivo"



Come sta Dybala?

"Non lo so, dopo quei 15 minuti di allenamento abbiamo fatto un po' di tattica, ma tutto a bassa intensità. Solo domani capiremo se può giocare, andare in panchina o nessuna delle due"



Che risposte si aspetta a livello collettivo in campo?

"Mi aspetto quello che facciamo normalmente, che è sempre il massimo. Poi ci sono partite con più gioco, meno gioco, più gol o meno gol, ma mi aspetto la stessa squadra"



Che ruolo avrà protagonista Belotti da qui a fine stagione? Chi batterà un eventuale rigore?

"Dipende se gioca o meno Paulo, altrimenti decideremo domani. Il ruolo di Belotti è quello di tutti i nostri giocatori, se devo ricordare una sua cosa in tutti questi mesi è dopo la partita contro il Torino. Quando io gli spiegavo perché non avevo giocato lui mi ha detto «non mi interessa, conta che abbiamo vinto». Questo per me è Belotti".