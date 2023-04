Nonostante il lavoro differenziato svolto nella rifinitura, Adrien Rabiot partirà dal primo minuto. Almeno all'inizio, Allegri rinuncerà al tridente con Kostic che è in vantaggio su Chiesa per una maglia da titolare sulla fascia sinistra. In difesa torna Alex Sandro, in mediana c'è Locatelli. Le probabili di Sporting-Juventus