Juventus in semifinale? Tutte le combinazioni

E' una giornata importante per la Juventus che proprio stasera sifderà lo Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti di Europa League (gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K). Missione semifinale per la squadra di Massimiliano Allegri che nel turno di andata ha battuto i portoghesi per 1-0 con gol di Federico Gatti al 73'. Un risultato favorevole ai bianconeri che dovranno confermarsi però nella trasferta di Lisbona. La Juventus potrebbe raggiungere la semifinale di una competizione europea per la prima volta dal 2016/17, quando affrontò il Monaco in Champions League. Nello specifico, l’ultima volta che ha raggiunto la semifinale di Europa League risale al 2013/14, quando sfidò il Benfica.

Le combinazioni per passare il turno

Quali sono le combinazioni che garantirebbero alla Juventus di approdare in semifinale di Europa League? In primis, la vittoria in casa dello Sporting con qualsiasi risultato. Ma non solo, ai bianconeri basterebbe anche un pareggio con qualsiasi risultato e, infine, una sconfitta di misura (1-0, 2-1, 3-2, 4-3, e così via) nei tempi regolamentari e nei supplementari, con vittoria ai rigori. Sarebbe eliminata, invece, in caso di sconfitta con due o più gol di scarto e in caso di sconfitta di misura nei 90' e dopo i supplementari ai calci di rigore. Il destino è tutto nelle mani della squadra di Massimiliano Allegri che in conferenza stampa è stato chiaro: "Per noi è una tappa importante".