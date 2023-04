Il calendario dei quarti di Europa League

Domani, giovedì 20 aprile 2023, le gare di ritorno dei quarti di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Due squadre italiane in campo, entrambe alle 21: la Roma in casa contro il Feyenoord, live anche in chiaro su TV8, la Juventus a Lisbona ospite dello Sporting, in diretta anche su Sky Sport 4K

JUVENTUS, RABIOT SI ALLENA A PARTE