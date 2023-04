Dove vedere Roma-Feyenoord in tv

I numeri di Roma e Feyernoord

La gara persa dalla Roma sul campo del Feyenoord nel match d’andata è stata la prima sconfitta subita dai giallorossi contro la squadra olandese. La Roma ha pareggiato tutte le ultime quattro partite casalinghe contro avversarie di questa nazione in Europa (tutte per 1-1). Le ultime tre volte che la Roma ha disputato i quarti di finale in competizioni europee ha sempre raggiunto la semifinale (2017/18 v Barcellona in Champions League, 2020/21 v Ajax in Europa League e 2021/22 v Bodø/Glimt in Conference League), dopo che era stata eliminata nelle sei precedenti occasioni. La Roma potrebbe raggiungere la settima semifinale nella sua storia in competizioni UEFA e la terza semifinale nelle ultime tre stagioni a livello europeo, dopo quella contro il Manchester United di Europa League e quella contro il Leicester della scorsa stagione di Conference League. La Roma ha superato il turno in ciascuna delle ultime tre sfide a eliminazione diretta nelle grandi competizioni europee quando ha perso la gara d’andata con il margine di un gol, compresi i play-off di Europa League di questa stagione contro il Salisburgo. Il Feyenoord potrebbe raggiungere la semifinale in due stagioni di fila in competizioni europee per la prima volta nella sua storia; nel 2021/22 superò il Marsiglia in semifinale di Conference League prima di perdere la finale proprio contro la Roma. Il Feyenoord non vince da quattro trasferte (un pareggio, 3 sconfitte) contro squadre italiane in competizioni europee, ovvero dal successo contro l’Inter in Coppa UEFA, nell'aprile 2002, grazie a un’autorete di Iván Córdoba. Inoltre, il Feyenoord non vince da cinque trasferte (3 pareggi, 2 sconfitte) in Europa, ovvero a partire dalle semifinali di Conference League della scorsa stagione.