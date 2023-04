E' quello legato alle condizioni di Paulo Dybala l'unico dubbio di Jose Mourinho in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. L'attaccante argentino si è allenato in gruppo, ma una decisione definitiva verrà presa solamente dopo la rifinitura di giovedì mattina. Per il resto confermata la squadra che ha giocato al de Kuip la sfida di andata, con Wijnaldum ancora in panchina

