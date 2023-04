Dove vedere Sporting-Juventus in tv

I numeri di Sporting e Juventus

All'andata era finita 1-0 per la Juventus. I bianconeti hanno perso le ultime due trasferte contro avversarie portoghesi, entrambe le volte in Champions League: contro il Porto nel 2020/21 e contro il Benfica in questa edizione. La Juventus potrebbe raggiungere la semifinale di una competizione europea per la prima volta dal 2016/17, quando affrontò il Monaco in Champions League. L’ultima semifinale di Europa League risale al 2013/14, contro il Benfica. Lo Sporting invece potrebbe qualificarsi per una semifinale europea per la prima volta dal 2011/12, quando in Europa League venne eliminato dall’Athletic Bilbao.