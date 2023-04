Infortunio muscolare per Georginio Wijnaldum, costretto al cambio dopo 21 minuti del quarto di finale di ritorno di Europa League tra Roma e Feyenoord: l'olandese si è fermato per un problema muscolare al flessore sinistro ed è stato sostituito da Stephan El Shaarawy

Nuovo problema fisico per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese si è fermato dopo 20 minuti del quarto di finale di ritorno di Europa League tra la Roma e il Feyenoord: è rimasto a terra per qualche secondo, poi si è rialzato ed è uscito dolorante, toccandosi il flessore sinistro. Al suo posto José Mourinho ha fatto entrare Stephan El Shaarawy. Condizioni da valutare per l'ex Liverpool, che a questo punto è a rischio per i prossimi impegni dei giallorossi, a partire da Atalanta-Roma di lunedì 24 aprile. Soltanto gli esami strumentali chiariranno, però, i tempi di recupero di Wijnaldum, che ha già saltato tutta la prima parte della stagione per la frattura della tibia rimediata a inizio campionato. Ora un nuovo stop di natura muscolare.