Roma-Leverkusen, i biglietti sono già in vendita

La vendita è già partita, saranno tre le fasi che per i tifosi: la prelazione per gli abbonati in campionato, la prelazione per i possessori dell'abbonamento Coppe e la vendita libera, che partirà dal 26 aprile. Tutte le informazioni

Sarà Roma-Bayer Leverkusen. In palio c'è la finale di Europa League. Ritorno in Germania giovedì 18 maggio, andata all'Olimpico l'11 maggio con biglietti già in vendita. Dopo il successo in Conference League della scorsa stagione, la squadra di Mourinho va alla caccia di una nuova finale che potrebbe anche essere tutta italiana, visto l'incrocio sul lato opposto del tabellone tra Juventus e Siviglia.

Tre fasi per i biglietti

Sul sito ufficiale del club giallorosso sono elencate le tre distinte fasi di acquisto: la prima è quella relativa alla prelazione per gli abbonati in campionato. A partire da giovedì 20 aprile, e fino alle ore 15:59 di lunedì 24 aprile - si legge sul sito del club -, gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. Nella seconda fase si passa alla prevendita per gli abbonati alle coppe, cioè i possessori dell'abbonamento Coppe (non titolari dell'abbonamento Serie A) che, a partire dalle ore 16 di lunedì 24 aprile, e fino alle ore 15:59 di mercoledì 26 aprile, potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili. Anche in questo caso, ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.