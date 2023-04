Già aperta la prevendita per la semifinale di andata di Europa League tra Juventus e Siviglia, in programma all'Allianz Stadium giovedì 11 maggio alle 21. Attraverso un comunicato ufficiale, la società bianconera ha reso note le modalità per acquistare i tagliandi della gara: prima fase riservata agli abbonati, poi toccherà ai membri di programmi di fidelizzazione e ai possessori di Juventus Card. Infine la vendita libera. I biglietti si potranno acquistare solo online

Continua la corsa europea della Juventus . Dopo l'1-0 dell'andata a Torino, i bianconeri hanno resistito nel ritorno dei quarti di finale di Europa League e hanno conquistato un preziosissimo 1-1 in Portogallo, strappando così il pass per le semifinali dove affronteranno il Siviglia , che a sua volta ha eliminato il Manchester United. La Juve giocherà l'andata in casa giovedì 11 maggio alle 21 e per l'occasione è partita la caccia ai biglietti .

Prevendita già aperta

Attraverso un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noto di aver già messo in vendita i tagliandi per assistere alla gara con il Siviglia in programma l'11 maggio all'Allianz Stadium. Come di consueto, una prima fase sarà dedicata agli abbonati della stagione 2022/23, che potranno conservare il proprio posto. Dopo sarà il momento della vendita riservata ai J1897 Member, Black&White e Black&White Lite Member. Potranno poi acquistare un biglietto i possessori di Juventus Card, che potranno acquistare fino ad un massimo di due ticket per i non possessori della tessera. Infine verrà aperta la vendita libera. La vendita dei tagliandi è disponibile solo ed esclusivamente online sull'Official Ticket Shop della Juventus.

Tutte le fasi di vendita

Prelazione sul posto per gli abbonati 22/23 : Dalle ore 00:30 del 21/04 alle ore 23:59 del 23/04/2023

: Dalle ore 00:30 del 21/04 alle ore 23:59 del 23/04/2023 Prelazione per gli abbonati 22/23 su posti UEFA (settori 217/216) : Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del 24/04/2023

: Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del 24/04/2023 Vendita riservata J1897 Member : Dalle ore 16:00 del 24/04 alle ore 15:59 del 26/04/2023

: Dalle ore 16:00 del 24/04 alle ore 15:59 del 26/04/2023 Vendita riservata J1897 + Black&White + Black&White Lite Member : Dalle ore 16:00 del 26/04 alle ore 15:59 del 28/04/2023

: Dalle ore 16:00 del 26/04 alle ore 15:59 del 28/04/2023 Vendita riservata possessori Juventus Card : Dalle ore 16:00 del 28/04 alle ore 09:59 del 02/05/2023

: Dalle ore 16:00 del 28/04 alle ore 09:59 del 02/05/2023 Vendita libera: Dalle ore 10:00 del 02/05/2023