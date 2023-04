Missione compiuta per la Roma , che elimina il Feyenoord e si qualifica alle semifinali di Europa League . Nel ritorno dei quarti di finale, spinta da uno straordinario stadio Olimpico, la squadra giallorossa fa una grande partita e ribalta ai tempi supplementari l'1-0 dell'andata a Rotterdam. Dopo il 2-1 firmato da Dybala e un minuto dai 90' regolamentari, decisive nell'extratime le reti di El Shaarawy e Pellegrini. Grandissima soddisfazione per José Mourinho , che nel post partita ha commentato così la prestazione dei suoi: "Qualcuno ha spesso opinioni diverse - ha detto lo Special One a Sky Sport -, ma la squadra ha giocato benissimo . Era una partita difficile da giocare e da gestire, la situazione legata alla presenza o meno di Dybala non aiutava a preparare al meglio la partita e l'infortunio di Wijnaldum ha complicato le cose, togliendomi uno slot per i cambi : io sapevo che per mettere Paulo dovevo comunque mantenere uno slot libero, nel caso in cui si facesse nuovamente male. I ragazzi però hanno giocato con conconcentrazione, coraggio e intelligenza e hanno fatto una grande partita contro una squadra ottima. Noi siamo stati superiori".

"Voglio rendere felici i tifosi e i miei giocatori, lavoro per questo"

Mou ha poi proseguito analizzando il match: "Io ho i capelli bianchi, ho fatto più di 150 partite europee e ho visto di tutto - ha proseguito -, quindi avevo detto ai miei giocatori che oggi sarebbe stato diverso. Questo non era una partita che avremmo potuto ammazzare come contro il Salisburgo o il Bodo/Glimt, avevo detto loro che per me sarebbe stato perfetto anche arrivare al 90' sull'1-0 e poi avere attenzione e mentalità. Come ho già detto, poi le cose si sono complicate con l'infortunio di Wijnaldum e la mancanza di un terzo slot per Dybala, però siamo stati bravi. I complimenti a me? Io non gioco, sono i ragazzi che giocano e io sono molto felice di loro. Ho esperienza per capire il lavoro che sto facendo, ma sono equilibrato e sono in una fase della mia carriera in cui i giocatori e i tifosi sono la cosa più importante, io vengo per ultimo. Quello che cerco di fare è dare gioia ai tifosi e mettere i ragazzi in condizione di crescere e migliorarsi, sono orgoglioso di questo. Qualunque fosse stato il risultato, sono sicuro che oggi i tifosi sarebbero andari a casa comunque orgoliosi per quello che facciamo. Tutti si sono sacrificati, quindi io non potrei mai arrabbiarmi con questa gente anche quando si perde o non si gioca bene. Ora però dobbiamo riposare, pensare con tranquillità alla prossima partita contro l'Atalanta e dimenticare per il momento l'Europa League".