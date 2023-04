" Vai a vedere il Napoli! Vai a vedere il Napoli, ora... ". Sono le parole che J osé Mourinho, nel post partita contro il Feyenoord, ha rivolto all’allenatore avversario Arne Slot , che alla vigilia del match dell'Olimpico aveva sottolineato di prediligere il gioco del Napoli di Luciano Spalletti tra le formazioni italiane. Come raccontato dai nostri inviati, al termine della partita che ha visto i giallorossi vincere 4-1 e conquisatare la semifinale di Europa League, l'allenatore olandese ha imboccato il tunnel negando la stretta di mano a Mou che lo ha ricorso gridandogli " Respect !". E poi quella frase, ripetuta più volte: "Vai a vedere il Napoli, ora...". La conferma indiretta è arrivata dallo stesso Slot nelle interviste post partita: "Cosa mi ha detto Mourinho? Che non devo guardare solo Napoli e Manchester City, ma che mi aiuterebbe anche guardare la Roma. Beh, forse ha ragione perché bisogna fare loro grandi complimenti per il carattere che hanno dimostrato. Si sa quanto sia bravo Mourinho a portare i giocatori al limite...".

"Non c'è Cassano in studio?"

Slot a parte, Mourinho è apparso ovviamente raggiante al termine della partita dell'Olimpico. E non ha perso sorriso e ironia nemmeno nel togliersi un secondo sassolino, in diretta su Sky. Dopo le sue domande, l'inviato Paolo Assogna gli dice: "Abbiamo tanti campioni in studio, la lascio alle loro curiosità....". E Mou ha il guizzo: "Non c'è Cassano là, no?". L’ex calciatore aveva più volte criticato il gioco del portoghese e i due avevano dato vita nei giorni scorsi a un acceso botta e risposta.