Entrambe le italiane sono pienamente in corsa per raggiungere la finale del prossimo 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest: un traguardo che permetterebbe a bianconeri e giallorossi di incassare tra i 14 e gli oltre 19 milioni di euro, che si andrebbero ad aggiungere a quelli già guadagnati nel corso della competizione GOL E HIGHLIGHTS: JUVE-SIVIGLIA E ROMA-BAYER LEVERKUSEN Condividi

Conquistare la finale di Europa League diventa (anche) un obiettivo economico per Juventus e Roma. Entrambe le italiane impegnate nelle semifinali della competizione sono ancora in piena corsa per raggiungere l’atto conclusivo della Puskas Arena, in programma il prossimo 31 maggio. Arrivarci significherebbe far respirare notevolmente le casse societarie: secondo quanto stimato da Calcio e Finanza, sono parecchi i milioni di euro che guadagnerebbero Juventus e Roma nel caso riuscissero a superare rispettivamente Siviglia e Bayer Leverkusen per poi sfidarsi nella finale in Ungheria. Sollevare la coppa, inoltre, significherebbe qualificarsi di diritto alla prossima Champions League, eventualità che non può darsi per certa attraverso il campionato di Serie A.

Quanto guadagnerebbe la Juventus La Juventus ha già incassato almeno 53 milioni di euro grazie alla partecipazione alla Champions League, dalla quale è però stata eliminata alla fase a gironi da Benfica e Psg. I bianconeri si sono però classificati terzi nel gruppo garantendosi la possibilità di giocare in Europa League dove sono già arrivati 0.5 milioni per la qualificazione agli spareggi contro il Nantes, 1.2 milioni dopo aver battuto i francesi ed aver ottenuto la qualificazione agli ottavi contro il Friburgo, 1.8 milioni come bonus per il traguardo dei quarti di finale, e altri 2.8 milioni per aver battuto lo Sporting Lisbona arrivando in semifinale. Stando alle stime stime di Calcio e Finanza, la qualificazione alla finale (che da sola varrebbe 4.6 milioni) permetterebbe alla Juventus di ricavare quasi 15 milioni di euro. Vanno inoltre tenuti in considerazione i 3.7 milioni circa di market pool.

Guadagni Juventus in Europa League Market pool*: 3.7 mln

Bonus spareggi: 0.5 mln

Ottavi di finale: 1.2 mln

Quarti di finale: 1.8 mln

Semifinali: 2.8 mln

Finale: 4.6 mln

TOTALE: 14.6 mln *stima

Quanto guadagnerebbe la Roma Per quanto riguarda i giallorossi, si parte dal presupposto che ogni club partecipante all'Europa League dall'inizio della competizione incassa 3.63 milioni di euro. Sul fronte ranking storico la Roma ricava 3.96 milioni di euro: si tratta di una delle cifre più alte della manifestazione (solo Manchester United e Arsenal, già eliminate, avevano un ranking storico superiore). Fronte market pool, secondo le stime di Calcio e Finanza che prende in considerazione quanto incassato dalle società italiane nell’edizione scorsa, alla società capitolina dovrebbero andare circa 3.7 milioni di euro, con un’alta probabilità che la cifra sia superiore. Per quanto riguarda i bonus risultati, invece, con sei vittorie e pareggi, i giallorossi hanno incassato 2.2 milioni di euro circa, a cui vanno aggiunti 0.5 milioni per l’approdo agli spareggi, 1.2 milioni per gli ottavi, 1.8 per i quarti e 2.8 per il raggiungimento delle semifinali. In definitiva, considerando anche la multa da 5 milioni da scontare nei ricavi Uefa per le violazioni del Financial Play Finanziario (la Juventus ha pagato 3.5 milioni che sono stati trattenuti dagli incassi Champions), la Roma ha incassato finora 14.82 milioni di euro. Tuttavia, si tratta di una cifra che può ancora crescere visto che in caso di qualificazione alla finale, il bonus sarebbe pari a ulteriore 4,6 milioni, con un incasso potenziale di 19.42 milioni.

Guadagni Roma in Europa League Bonus partecipazione: 3.63 mln

Ranking storico: 3.96 mln

Market pool*: 3.7 mln

Bonus risultati: 2.23 mln

Bonus spareggi: 0.5 mln

Ottavi di finale: 1.2 mln

Quarti di finale: 1.8 mln

Semifinali: 2.8 mln

Finale: 4.6 mln

Multa Fair play finanziario: -5 mln

TOTALE: 19.42 mln *Stima

Quanto varrebbe la finale di Conference per la Fiorentina Ricavi non indifferenti anche per la Fiorentina in caso di approdo alla finale di Conference League. La Viola dovrà ribaltare la sconfitta per 1-2 al Franchi contro il Basilea ma, se riuscisse a qualificarsi per l’atto conclusivo che si disputerà a Praga il prossimo 7 giugno, incasserebbe un bonus di 3 milioni di euro che porterebbe ad oltre 14 il totale ricavato dalla competizione.