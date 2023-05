Arbitro con la body cam prima di Roma-Bayer: ecco perché

L'arbitro OLiver ha indossato la telecamera perché l'Uefa sta girando un video promozionale nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione che punta al reclutamento di giovani arbitri. E non è la prima volta. La collega Frappart l'aveva già fatto qualche settimana fa, ma era passata 'inosservata'...

Al momento dell'ingresso in campo delle squadre all'Olimpico prima di Roma - Bayer Leverkusen a molti non è sfuggita una particolarità riguardante l'arbitro Michael Oliver . Sopra la divisa gialla il direttore di gara indossava infatti una body - cam piuttosto vistosa all'altezza del torace, che poi ovviamente è stata tolta prima del fischio d'inizio.

Il motivo della telecamera

L'iniziativa è stata presa dalla Uefa nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione e reclutamento legata all'arbitraggio: le immagini registrate dalla telecamera infatti verranno utilizzate per un video promozionale che sarà diffuso in autunno, e che avrà come obiettivo anche raccontare il futuro dell'arbitraggio nelle federazioni europee, stimolando i giovani ad intraprendere questa affascinante e difficile carriera.