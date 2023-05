"Affrontare José in una semifinale è uno scherzo del destino. Gli voglio bene, ho imparato tanto da lui e ora che faccio questo lavoro mi tornano in mente i suoi insegnamenti". Così Xabi Alonso a Sky sul suo ex allenatore Mourinho alla vigilia di Leverkusen-Roma di Europa League. Poi sulla sfida che vale la finale di Budapest: "Abbiamo un'opportunità d'oro, vogliamo godercela fino in fondo sperando che i nostri tifosi ci diano la forza". Bayer-Roma è in diretta su Sky e in streaming su NOW giovedì 18 maggio alle 21