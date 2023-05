E' una giornata importante per la Juventus che stasera è impegnata nella s emifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia (in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, NOW e in chiaro su TV8) . Dopo l'1-1 dell'andata, i bianconeri di Massimiliano Allegri devono conquistare un posto per la finale. "Sappiamo che troviamo una squada forte, che ha molta esperienza in queste partite, che ha dei punti deboli ma anche dei punti di forza. È una partita aperta, bisognerà essere molto bravi e anche un pizzico fortunati, come deve succedere in queste partite ", ha dichiarato l'allenatore bianconero. Quali sono le combinazioni che porterebbero la Juve in finale?

Le combinazioni per la finale

Per accedere alla finale, i bianconeri devono vincere con qualsiasi risultato o pareggiare con qualsiasi risultato nei tempi regolamentari e supplementari per poi vincere ai rigori. La Juve sarebbe eliminata in caso di sconfitta con qualsiasi risultato o di pareggio con qualsiasi risultato nei tempi regolamentari e supplementari per poi perdere ai rigori. Inoltre, dalla stagione 2021/2022 i gol in trasferta non valgono più doppio in Europa League. Cosa significa? In caso di parità di reti tra le gare di andata e ritorno, non passa il turno la squadra che ha ottenuto il maggior numero di gol nella partita in trasferta. In quel caso, dunque, la qualificata in finale di Europa League viene decisa dai tempi supplementari (due extra da 15 minuti ciascuno) ed eventualmente dai calci di rigore.