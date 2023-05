Dove vedere Leverkusen-Roma

Semifinale di ritorno di Europa League: Bayer Leverkusen-Roma si gioca oggi, giovedì 18 maggio, alle ore 21. La partita sarà in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Inoltre, Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea

I numeri di Bayer Leverkusen e Roma

Il Bayer Leverkusen non ha ottenuto alcun successo nelle ultime quattro partite contro la Roma nelle competizioni europee (2 pareggi, 2 sconfitte), dopo che aveva vinto la prima sfida contro i giallorossi nell’ottobre 2004. La Roma ha vinto due delle ultime 15 trasferte contro squadre tedesche nelle competizioni europee (un pari, 12 sconfitte) - contro il Norimberga nell’ottobre 1988 e contro l’Amburgo nel dicembre 2000 – rimanendo senza successi esterni nelle ultime cinque (un pari, 4 sconfitte). Il Bayer Leverkusen ha superato il turno solo in una delle ultime 11 doppie sfide in cui ha perso la gara di andata nelle competizioni europee: ai play-off di questa Europa League contro il Monaco. Dopo la vittoria nella scorsa stagione in Conference League la Roma potrebbe raggiungere una finale nelle competizioni europee per la seconda stagione consecutiva con José Mourinho in panchina dopo che, in precedenza, l’ultima finale dei giallorossi risaliva al 1990/91 in Coppa Uefa. La Roma ha superato il turno in 23 delle ultime 25 doppie sfide nelle competizioni europee in cui ha vinto la gara di andata, le due eccezioni sono state contro il Manchester United nel 2006-07 e il Porto nel 2018-19. La Roma ha vinto solo una delle ultime otto trasferte in Europa (3 pareggi, 4 sconfitte) senza segnare nelle ultime tre dopo che aveva trovato il gol nelle precedenti 24 gare esterne. Solo una volta i giallorossi non sono riusciti a realizzare una rete per quattro trasferte consecutive nelle competizioni europee: tra ottobre 1975 e ottobre 1980. Lorenzo Pellegrini è il giocatore che è stato coinvolto in più gol in questa Europa League (otto, quattro reti e quattro assist), inoltre è anche il giocatore della Roma ad aver partecipato a più sequenze su azione terminate con un tiro nella competizione (55).