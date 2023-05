Dove vedere Siviglia-Juventus

Ritorno della semifinale di Europa League tra Siviglia e Juventus. Si gioca oggi giovedì 18 maggio alle ore 21. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. Inoltre, Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea

I numeri di Siviglia e Juventus

Il Siviglia ha vinto solo uno dei cinque precedenti contro la Juventus (2 pareggi, 2 sconfitte) nelle competizioni europee (in casa nel dicembre 2015), gli andalusi potrebbero diventare la seconda formazione a eliminare i bianconeri in una semifinale nelle competizioni europee in questo secolo, dopo il Benfica nel 2013/14 sempre in Europa League (2-1 il punteggio totale). La Juventus ha vinto solo due delle ultime 17 trasferte contro squadre spagnole nella fase a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (3 pareggi, 12 sconfitte) e mantenendo la porta inviolata solo in un’occasione in questo parziale (0-0 contro il Barcellona nel 2016/17). Il Siviglia non ha mai perso una doppia sfida a eliminazione diretta in Europa League quando ha giocato la gara di ritorno in casa, superando il turno in tutti i nove i casi, infatti ha vinto 24 delle ultime 27 partite interne nella competizione (2 pari,una sconfitta). La Juventus potrebbe raggiungere la finale di una competizione europea per la prima volta dal 2016/17 (in Champions League e sempre con Massimiliano Allegri), il tecnico bianconero potrebbe diventare il quinto allenatore a raggiungere sia la finale di Champions League che di Europa League dopo Diego Simeone, Rafael Benítez, Jürgen Klopp e José Mourinho. Il Siviglia potrebbe raggiungere la sua quinta finale in Europa League (attualmente fermo a quattro, già record nella competizione). La squadra andalusa ha vinto tutte e tre le gare interne in semifinale nella competizione (2013-14, 2014-15 e 2015-16), segnando otto gol e subendone solo uno.