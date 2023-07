Bocciato il ricorso della Roma all'Uefa: restano confermate le 4 giornate di squalifica per José Mourinho dopo le proteste (in campo e nel sotteraneo dello stadio) contro l'arbitro Taylor durante e dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Per il club vietata una trasferta ai tifosi mentre per un giornata l'Olimpico avrà una capienza ridotta

José Mourinho non potrà sedere in panchina nelle prossime quattro partite della Roma in Europa League. E' l'effetto della decisione Uefa che ha respinto il ricorso del club giallorosso, contro la decisione di primo grado della disciplinare europea per le dichiarazioni del tecnico portoghese contro l'arbitro Taylor, dopo la finale di Europa League persa col Siviglia. Mourinho, dopo le proteste in campo, aveva avvicinato l'arbitro anche nel sotteraneo dello stadio. Per il club invece trasferta vietata ai tifosi per un turno e una giornata in casa con l'Olimpico a capienza ridotta