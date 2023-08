L'Ajax ne fa quattro, cinquina per il Fenerbahce

Nell'andata del playoff di Europa League, l'Ajax ipoteca il passaggio del turno battendo 4-1 in trasferta il Ludogorets. Vittorie anche per Olympiacos e Dinamo Zagabria. In Conference League, il Besiktas batte fuori casa la Dinamo Kiev, mentre il Fenerbahce liquida 5-1 il Twente. Successo anche per il Bruges. Tutti i risultati