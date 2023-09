Mourinho: "A Budapest non abbiamo perso"

"Non lo so. Lo scorso anno abbiamo avuto la sensazione di potercela fare in entrambi i modi. Alla trentesima giornata eravamo terzi in campionato e ai quarti di Europa League, poi ci sono stati diversi infortuni e siamo andati in difficoltà. Nonostante ciò, siamo arrivati in finale di Europa League. No so quest'anno quale sarà il percorso più facile. In Serie A ci sono squadre forti, ma anche in Europa come Liverpool, Brighton, Leverkusen ed Atalanta. Non so scegliere una competizione perché per me la partita più importante è sempre la prossima"