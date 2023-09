Calendario prima giornata Europa League

Giovedì 21 settembre al via la fase a gironi dell' Europa League 2023/2024 . Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite , anche grazie a Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea , nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21. In campo Roma e Atalanta

Giovedì 21 settembre scatta la fase a gironi della UEFA Europa League 2023/2024.

Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Tre le squadre italiane iscritte alla manifestazione ci sono la Roma e l’Atalanta. A scendere in campo per prime, alle 18.45, sarà giovedì la Roma, in trasferta a Tiraspol contro i moldavi dello Sheriff. Alle 21 sarà la volta dell’Atalanta, che a Bergamo riceverà la visita dei polacchi del Rakow Czestochowa. La partita dell’Atalanta verrà trasmessa anche su Sky Sport 4K.

Gli studi su Sky

Su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.