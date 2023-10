L'allenamento di rifinitura ha sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione della Roma che Josè Mourinho opporrà allo Slavia Praga nel match decisivo per la corsa al primo posto del girone di Europa League. Le buone notizie sono il lavoro in gruppo di Llorente e Smalling, col primo che sarà titolare al centro della difesa e Cristante che tornerà a centrocampo. Fuori causa Dybala, Pellegrini e Renato Sanches, oltre a Spinazzola. In avanti copn Lukaku dovrebbe esserci El Shaarawy

ROMA-SLAVIA PRAGA LIVE