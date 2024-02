La Roma impegnata sul campo del Feyenoord nello spareggio d'andata di Europa League. De Rossi pensa a quattro cambi rispetto alla sfida persa contro l'Inter lo scorso sabato in campionato. Spazio dal 1' per Svilar, Llorente, Spinazzola e Bove. Partita in diretta giovedì 15 febbraio alle 18.45 su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

