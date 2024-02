Torna a parlare Josè Mourinho che, in qualità di global ambassador di Football.com, ha pubblicato il suo nuovo articolo su 'Pulse Nigeria', per commentare le coppe europee. La frecciata ai Friedkin non è per nulla velata. "Stanno per iniziare le competizioni europee, in particolare la Champions League, forse la competizione più importante del calendario mondiale – ha detto l’ex allenatore della Roma -. Non ci sarò a queste fasi finali, non perché sia già stato eliminato, ma perché sono stato 'eliminato' da qualcuno che di calcio ne sa poco. Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite Uefa".